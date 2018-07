Cadavere individuato in acqua, potrebbe essere il 49enne scomparso dal Lido

Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato mercoledì mattina nella zona di Punta Sabbioni, più o meno all'altezza della bocca di porto del Lido. La salma è stata avvistata in acqua, galleggiante. La segnalazione è giunta alla guardia costiera da parte di un diportista: sul posto sono intervenute le unità navali della guardia costiera, oltre a quelle dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Venezia, che hanno provveduto al recupero della persona deceduta.

Indagini

Sono in corso le indagini e gli accertamenti anche per capire se il corpo corrisponde a Gianfranco Bullo, tassista di 49 anni del Lido, scomparso da alcuni giorni dopo essere uscito con la propria barca in laguna. Nelle ore successive l'uomo era stato cercato in tutta la zona sotto il coordinamento della guardia costiera, con mezzi navali ed aerei di varie forze di polizia e di soccorso. Stando ai primi riscontri, ci sono degli elementi che confermerebbero questa ipotesi.