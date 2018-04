Tragico rinvenimento a Dolo: dalle acque del Naviglio spunta il cadavere di una donna

Il cadavere è stato segnalato nelle acque del Naviglio del Brenta nella tarda mattinata di sabato: forze dell'ordine al lavoro in via Trieste a Dolo per il rinvenimento di una salma di una donna. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte dei carabinieri della tenenza locale. In un primo momento erano stati allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Mira e i sommozzatori del 115, ma il loro intervento non si è reso necessario.

Le ipotesi al vaglio

Una delle ipotesi è che la vittima possa essere l'infermiera, residente a non più di un centinaio di metri dal luogo dove si sono concentrate le operazioni, di cui non si avevano più notizie da martedì mattina. Si era allontanata senza soldi e cellulare e nei giorni seguenti sono continuate le ricerche, anche nel punto dove è stato segnalato il cadavere sabato mattina.