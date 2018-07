Cade dall'albero e vola a terra per diversi metri: trasferito all'ospedale di Mestre

Si è ferito mentre si trovava sull'albero nel giardino della sua abitazione.

L'incidente

L'incidente domestico domenica mattina in via del Bersagliere a Vigonovo: l'uomo, un 68enne, per cause da accertare ha perso l'equilibrio mentre si trovava a lavorare all'esterno della sua casa. Un volo di diversi metri: immediata a quel punto la telefonata agli uomini del Suem che lo hanno soccorso ed elitrasportato da Padova all'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'uomo si è ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale dove è tenuto in osservazione ma non presenta traumi particolarmente gravi e non risulta in pericolo di vita. Potrebbe essere dimesso nelle prossime ore.