Anziano cade dal balcone del primo piano a Chioggia e muore all'ospedale

Un anziano di 86 anni è stato soccorso sabato mattina a Chioggia, dopo essere caduto dal balcone del primo piano della sua abitazione in via Zarlino, in centro storico. In seguito all'impatto con il terreno ha riportato varie ferite e traumi. L'uomo è stato trasferito all'ospedale cittadino in ambulanza, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo. I carabinieri arrivati sul posto hanno eseguito accertamenti per verificare se fossero presenti altre persone al momento dell'accaduto. Sembrerebbe non esclusa l'ipotesi del gesto volontario. Secondo quanto emerso, l'uomo aveva sofferto in passato di problemi di salute.