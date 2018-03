Neve e ghiaccio, aumentano gli accessi al pronto soccorso: ventina di feriti a Venezia

Era stata annunciata, ma a volte essere informati del pericolo non basta. E' stato il caso delle (poche) decine di cittadini o turisti che giovedì sono stati costretti a raggiungere i pronto soccorso veneziani a causa di capitomboli e scivoloni mentre si trovavano per strada. Il numero dei feriti è aumentato di pari passo con il numero di potenziali ostacoli: per questo motivo il numero di accessi al pronto soccorso per cadute e traumi contusivi è stato più che doppio al Civile di Venezia rispetto all'Angelo di Mestre: in laguna sono stati una ventuna i pazienti che sono stati medicati al massimo per piccole fratture. Non si sarebbero registrati problemi "troppo gravi". Nel nosocomio mestrino, invece, sarebbero state 6 o 7 le persone che hanno necessitato di cure.