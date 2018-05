Imprevisto alle Guglie: un piede in fallo e il cameriere finisce nell'acqua del canale

Ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua, tra gli sguardi preoccupati dei passanti. Protagonista dell'ennesimo scivolone nei canali di Venezia (è già successo proprio in quel punto) è un cameriere che verso le 16 di lunedì era al lavoro in un locale a pochi metri dal ponte delle Guglie.

Racconta uno dei testimoni: "E' successo al ristorante che si trova proprio sotto le Guglie, sulla destra scendendo in direzione piazzale Roma. Per cercare di non cadere si è attaccato al palo ed è praticamente scivolato giù". Impossibile, a quel punto, evitare di finire a mollo. Lo sventurato, comunque, a parte il disagio di un bagno imprevisto, non dovrebbe aver subìto altre conseguenze. E' stato recuperato dalle persone presenti, che lo hanno aiutato a risalire a riva.