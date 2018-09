Cade in bicicletta nella notte al Lido, portato in gravissime condizioni al Civile

Un uomo di 51 anni, cittadino delle Mauritius, è stato soccorso dal 118 nella notte tra sabato e domenica al Lido, intorno all'una, per una caduta dalla bicicletta. L'incidente è avvenuto in strada dell’Ospizio Marino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sembra che l'uomo fosse da solo. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi: non dava alcun segno di vita. È stato intubato e portato a Mestre, poi trasportato al Civile di Venezia per trauma cranico con emorragia. Ulteriori accertamenti in corso.