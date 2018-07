Finisce nel canale con la bicicletta a Chioggia: soccorso dai passanti e dai pompieri

E' stato visto annaspare nel canale a lato strada, in evidente difficoltà nonostante l'acqua non fosse troppo profonda. Così alcuni passanti si sono precipitati in suo soccorso, riuscendo a evitare il peggio: gli hanno tenuto la testa fuori dall'acqua in attesa dell'arrivo del personale del 118, permettendogli di respirare. E' successo nel centro storico di Chioggia, nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 4. Protagonista della disavventura un uomo di 58 anni che stava pedalando in sella alla sua bicicletta e che a un certo punto, complice forse qualche bicchiere di troppo, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto giù dalla riva.

Soccorsi

Fortunatamente per lui, come detto, qualcuno ha visto la scena e lo ha assistito nelle fasi più pericolose. Una volta lanciato l'allarme, i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco, la cui caserma si trova poco distante dal punto dell'incidente. Gli operatori hanno riportato il malcapitato a riva, dopodiché lo hanno affidato alle cure dei sanitari, sopraggiunti nel frattempo. Il 58enne non avrebbe riportato conseguenze.