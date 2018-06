Cronaca Noale / Via Montello

Preoccupazione a Noale: cade dall'alto dalla sua abitazione, interviene l'elicottero del 118

E' successo nel primo pomeriggio di lunedì in via Montello. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto anche i carabinieri. Un 46enne è ricoverato in prognosi riservata