"Carnevale, a San Marco calca imbarazzante. Con Ztl Revolution non sarebbe successo" VD

"Domenica la situazione delle presenze attorno a Piazza San Marco era surreale - spiegano dal Movimento Cinque Stelle - La chiusura della stessa crea ingorghi pericolosissimi. In queste condizioni, un qualsiasi genere di allarme porterebbe sicuramente ad incidenti gravi con possibili feriti. Ma si insiste a voler gestire le folle all'interno della città storica". Questa l'accusa del movimento, che rimarca in nota il proprio progetto "ZTL Revolution" presentato a novembre 2016 alla giunta Brugnaro e "preso da loro in esame". Ma evidentemente non considerato valido.

"Così si sfida la fortuna"

Secondo i pentastellati la proposta della gestione dei flussi avrebbe scongiurato una simile situazione, raccogliendo nel contempo risorse per residenzialità ed artigianato. "Anziché contare i numeri - concludono - avremmo potuto accorpare i 4 progetti degni di questo nome, svilupparli, plasmarli ma soprattutto applicarli. Così non è stato e si sfida la fortuna".