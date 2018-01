Calendario ginergico: un'artista per ogni data, energia "al femminile" tutto l'anno

Individuare ogni giorno del 2018 come la data di nascita di un'artista "che ha lasciato il segno". Questo il progetto presentato giovedì della ricercatrice Emiliana Losma a Venezia.

"L'arte non è un luogo aperto alle donne. Molte di loro hanno dovuto lottare per potersi creare una carriera - spiega Losma -. "Moltissime di loro hanno abitato la storia dell'arte, hanno studiato, hanno prodotto ma per lo più sono state dimenticate. A volte neppure sono considerate dalle enciclopedie generaliste. Ma a me, come storica delle donne, interessa oltre all'esperienza artistica, la loro esperienza umana e la loro biografia". Nell'opera ci sono artiste di 45 nazionalità diverse: pittrici, scultrici, illustratrici botaniche e scientifiche, "persone dotate di molte competenze". Riferimenti: Emy_79@yahoo.com e associazione : info@tempiodelladea.org