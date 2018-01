Cambio di destinazione d'uso di Corso ed Excelsior: al Comune 790mila euro

E' stato quantificato dai tecnici il beneficio per il gruppo Furlan derivante dal cambio di destinazione d'uso del cinema Teatro Corso e del cinema Excelsior di Mestre: dopo l'approdo della delibera in Consiglio, Ca' Farsetti prevede di poter incamerare 790mila euro. Il tutto è stato discusso mercoledì mattina durante la riunione di giunta, che ha approvato il documento con cui si mette nero su bianco quanto quantificato dai tecnici.

Quale futuro?

Sul futuro delle due strutture non c'è ancora certezza: il Corso sta proponendo una serie di eventi con ripetuti sold out e potrebbe mantenere la sua connotazione di teatro, mentre all'Excelsior potrebbero sorgere spazi residenziali e commerciali. Si vedrà. L'operazione venne concordata all'epoca della giunta Orsoni tramite un protocollo d'intesa attraverso cui si decise che per rivitalizzare il centro di Mestre si sarebbe costruito quello che oggi è l'Img Cinemas di piazzale Candiani. L'area è stata completamente riqualificata, aprendo la strada a un futuro diverso per l'Excelsior.