Camion in bilico con ruote a mezz'aria rischia di finire in acqua: vigili del fuoco al Tronchetto

Sono dovuti intervenire con l'autogru i pompieri di Venezia per evitare che il camion finisse dritto in acqua. L'allerta alla centrale dei vigili del fuoco è giunta poco prima delle 7.30 di mercoledì: il conducente di una ditta di traslochi di Verona, infatti, ha rischiato di ritrovarsi in acqua allo scalo del Tronchetto. Forse per disattenzione o per una manovra errata.

Vigili del fuoco sul posto

Il mezzo, in bilico con due ruote sulla piattaforma e due a mezz'aria poco sopra il pelo dell'acqua, è stato comunque recuperato poco dopo l'allerta grazie all'intervento dei viigili del fuoco.