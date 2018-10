Camion in fiamme in A4: chiuso tratto San Donà-Portogruaro, disagi al traffico

Autoarticolato in fiamme in A4: è successo verso le 5.30 di venerdì mattina, imprevisto che fortunatamente non ha avuto conseguenze per nessuna persona, nessuno è rimasto ferito. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di San Donà e Motta di Livenza, il cui compito è stato quello di sanare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Pare che le fiamme abbiano preso origine da una ruota, propagandosi poi al rimorchio. Le operazioni dei pompieri sono terminate tre ore dopo, attorno alle 8.30.

Chiuso tratto di A4

Per permettere i soccorsi, Autovie ha chiuso il tratto autostradale tra Portogruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia, oltre ai caselli in entrata di Portogruaro, San Stino e Cessalto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, anche in virtù del concomitante sciopero dei mezzi di trasporto.