Mezzo pesante in panne in A4, code tra Portogruaro e San Stino

Viabilità sotto pressione in A4 fin dalle prime ore di questa mattina. Un mezzo pesante in panne fermo lungo la corsia di marcia tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia, ha infatti rallentato fortemente la circolazione, causando congestioni inizialmente tra Portogruaro e Cessalto e successivamente tra Redipuglia e Portogruaro.

Code in A4

In aggiunta a questo imprevisto, il martedì si conferma come la giornata più difficile per il traffico a causa della ripartenza dei mezzi pesanti provenienti dall’Est Europa. Alle 9.30 si registravano code a tratti fra Villesse e Portogruaro in direzione Venezia.