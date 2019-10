Oltre 800 persone in rosa alla camminata contro il tumore al seno

Un serpentone rosa tra le calli e i campi di Venezia. Grande partecipazione ieri, domenica 14 ottobre, alla Camminata rosa a Venezia, tradizionale appuntamento, giunto quest'anno alla quarta edizione, promosso da Pink Lioness in Venice, Avapo Venezia onlus e Reale Società canottieri Bucintoro 1882. Alla manifestazione, a cui ha partecipato anche la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, erano presenti 800 persone.

La passeggiata

La passeggiata di cinque chilometri, organizzata nell'ambito del ricco calendario di manifestazioni dell'Ottobre rosa, nasce per ribadire l'importanza della prevenzione del tumore al seno e del trattamento post-operatorio. La camminata ha attraversato strada Nuova, campo Manin, piazza San Marco, il ponte dell'Accademia e le Zattere - animata dai suonatori di tamburo e gli sbandieratori dei “Clown Free gli artisti del Bene” per concludersi in campo della Salute, dove i partecipanti sono stati accolti dal coro a 200 voci della Big Vocal Orchestra.

Simbolo della lotta contro il tumore al seno

«La camminata rosa - ha commentato Damiano - è un momento sempre molto emozionante e partecipato da parte di tutta la cittadinanza. La manifestazione è ormai diventata un simbolo della lotta contro il tumore al seno».