Più di 3 mila tonnellate di pneumatici riciclate: oggi sono campi da calcio e piste di atletica

Come può uno pneumatico a fine vita combattere il cambiamento climatico, limitare l’utilizzo delle risorse fossili e di energia e contribuire a rendere più sostenibili le nostre città? Il Veneto è la seconda regione in Italia per pneumatici fuori uso generati: solo nel 2018 Ecopneus ne ha raccolte e riciclate oltre 23 mila tonnellate. Se li mettessimo in fila formeremmo una striscia di circa 1.285 chilometri, la distanza tra Padova e Amburgo. A Venezia sono 3.223 le tonnellate di pneumatici trattate nel 2018. I dati sono diffusi da Ecopneus per la tappa padovana del TrenoVerde di Legambiente e Ferrovie dello Stato, che ha allestito una carrozza del convoglio per mostrare i tanti modi di riutilizzo del materiale.

Cosa diventano

Pavimentazioni in gomma riciclata per campi da calcio, da tennis, piste di atletica, asfalti “silenziosi” e duraturi. Da venerdì 22 fino a domenica 24 marzo, alla stazione di Padova, adulti e bambini troveranno installazioni, giochi e illustrazioni spiegano a studenti e visitatori tutti i vantaggi del riciclo di questo prezioso materiale, visitando la carrozza allestita da Ecopneus all’interno del TrenoVerde, la storica campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato dedicata a una grande sfida globale: uscire dall’era delle fonti fossili e fermare i mutamenti climatici.

La gomma

La terza carrozza del convoglio è tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo degli pneumatici. La gomma di cui è costituito uno pneumatico è infatti un materiale di eccezionale qualità utilizzato per realizzare asfalti “silenziosi” sicuri e duraturi, campi da calcio, superfici sportive polivalenti, isolanti acustici, oggetti dell’arredo urbano, energia e molto altro ancora. All’interno della carrozza i visitatori troveranno una confortevole pavimentazione realizzata con oltre 1.000 chili di gomma riciclata sagomata e colorata.

Educazione

«Partecipare al viaggio del TrenoVerde è un’ottima occasione per mostrare ai tanti studenti e cittadini il valore e l’importanza del riciclo attraverso i tanti campi di applicazione di questo straordinario materiale: dalle mattonelle antitrauma delle aree giochi per i più piccini alle strade, dai campi da basket e pallavolo delle palestre scolastiche ai dissuasori di sosta, dalle panchine e le fioriere fino agli isolanti per l’industria edile - ha dichiarato Giovanni Corbetta, direttore di Ecopneus -. Dedichiamo molta attenzione all’educazione, perché la cultura della tutela dell’ambiente deve essere un valore specialmente per le nuove generazioni, i cittadini adulti di domani».

Dati e tappe

Nel 2018 Ecopneus ha raccolto e gestito in Veneto 23.136 tonnellate di Pfu. A livello provinciale, 5.545 tonnellate sono state raccolte a Verona, 4.284 in quella di Padova, 4.189 in provincia di Vicenza, 3.887 a Treviso, 3.223 a Venezia, 1.161 ton a Rovigo, 847 a Belluno. Il TrenoVerde è partito il 15 febbraio da Roma e ha già toccato Palermo, Bari, Napoli, per poi tornare a Roma e proseguire verso Pescara, Arezzo, Civitanova Marche, Rimini. Le prossime tappe saranno Padova (22-24 marzo), Genova (26-28 marzo), Torino (30 marzo-1 aprile) e Milano (3-5 aprile).