Linda Pani nel Volo dell'Angelo del Carnevale 2020 VIDEO

Linda Pani, Maria dell’anno 2019, domenica a mezzogiorno è scesa dalla loggia del campanile di San Marco: è il Volo dell’Angelo 2020. Caldissima accoglienza a San Marco nel palco allestito al centro della piazza, Linda ha interpretato quello che viene da sempre considerato l’evento più atteso del Carnevale di Venezia.

A precedere il Volo dell’Angelo, come ogni anno, la sfilata dei cortei storici assieme alle associazioni del Carnevale a cura del Cers, Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, coordinati da Massimo Andreoli, con la partecipazione dell’Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, Associazione Amici del Carnevale di Venezia e il Gruppo Storico “Le Maschere di Mario del ‘700 veneziano”. A sfilare in abiti storici, sul palco, oltre 200 persone provenienti dall'Italia e dall'estero e a intrattenere il pubblico in piazza oltre ai divertenti sketch della compagnia teatrale Pantakin i cantanti Chiara Luppi e Vittorio Matteucci.

