Impaurito per i botti di fine anno, fugge e si perde: cagnolino ritrovato dai Rangers

Un cane fuggito dalla sua abitazione a causa dei forti scoppi originati dai fuochi del Capodanno: si è conclusa bene, fortunatamente, la vicenda che ha visto per protagonista un piccolo "quattro zampe" in zona Mestre. La bestiola è stata trovata la mattina dell'1 gennaio da una pattuglia dei Rangers d'Italia, impegnati anche il primo giorno dell'anno in giri di ricognizione del territorio: notato il vagabondare spaesato dell'animale in una strada pericolosa (data l'alta percorribilità veicolare), lo hanno raggiunto e preso in custodia. Grazie al microchip è stato possibile riconsegnare il cane sano e salvo tra le braccia del suo proprietario, subito informato, che lo stava aspettando.

"Fare attenzione durante le festività"

I Rangers ricordano che gli animali hanno un udito molto sensibile e che è necessario farvi attenzione soprattutto in occasione di feste con rumori assordanti, in particolare fuochi d'artificio come in questi giorni. "Il rumore violento può creare in loro uno stato di grave confusione e generare il panico - precisano - Consigliamo di tenerli in casa con porte e finestre chiuse: accendiamo magari la tv o una radio, in modo che i rumori provenienti dall'esterno vengono confusi e non distinti singolarmente".