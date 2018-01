Scomparsa da 24 ore, continuano le richieste di aiuto su Fb per ritrovare il cane Amelie

Riceviamo e pubblichiamo

Scomparsa ormai da 24 ore la cagnolina Amelie: si ripetono a distanza di poche ore gli appelli della padrona sul profilo Facebook, per ritrovare l'animale di cui non si sono avute più notizie da sabato. Il cane, individuabile grazie alle foto pubblicate, avrebbe fatto perdere le sue tracce nelle vicinanze di San Marco. Per questo viene chiesto ai passanti o ai residenti delle zone di Santo Stefano, San Samuele e Accademia di segnalare o chiamare i numeri di cellulare indicati, in caso di avvistamento.

Un cane in difficoltà

"Lei è anziana e ha bisogno di noi - scrive sul social Orsola Rynaèl Solymàr Dorotea -. Ringrazio tutti quelli che hanno deciso di partecipare alle ricerche condividendo il post che ho messo in precedenza. Dai piccina torna a casa". E ancora: "Per piacere tenete gli occhi aperti in zona Rialto, portici e callette limitrofe. Se qualcuno capita da quelle parti per piacere faccia attenzione". Centinaia le condivisioni, i "like", e i suggerimenti sui posti dove andare a cercare Amelie. Una richiesta di aiuto giunta anche ai media, per tentare di diffondere quanto più possibile la notizia. "È anziana, cammina male e non ci vede quasi più, per piacere, se la vedete mi contattate?". Serve collaborazione. Profilo Facebook: https://www.facebook.com/orsola.frosini