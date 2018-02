Rifugio Enpa: 26 cani adottati in un anno

Tempo di bilanci a un anno dall’assegnazione della gestione del servizio di canile municipale da parte del Comune di San Donà al Rifugio Enpa di Ponzano Veneto. La decisione dell’Amministrazione comunale, contestata dal precedente gestore del servizio, il cui contratto era comunque scaduto, aveva trovato il sostegno di 530 cittadini che avevano firmato una lettera al sindaco Andrea Cereser a favore della nuova assegnazione. In un anno di nuova gestione sono 26 i cani adottati, su un totale di 46 affidati. "Un risultato che dimostra la bontà della scelta dell’Amministrazione di affidare un servizio così delicato a chi ha dimostrato passione per la propria missione e - ha spiegato Cereser - con il precedente gestore i cani affidati si aggiravano storicamente attorno al centinaio. La capacità di promuovere adozioni da parte del nuovo gestore, oltre a mostrare sensibilità verso gli animali, comporta anche una riduzione netta dei costi a carico della collettività".

I cani adottati

In molti casi si trattava di cani che non avevano mai conosciuto altra realtà che quella del canile. Tra di loro Mela, una dolcissima "nonnina" tra le prime ad essere trasferita da Musile di Piave, sede del precedente gestore, a Ponzano Veneto, adottata dopo pochi mesi di permanenza, nel marzo scorso. O Cloe, tanto tenera quanto timida, anche lei mai uscita da un canile che ha avuto bisogno di un lungo periodo di addestramento e coccole per trovare una famiglia. O Terry, giunta al canile con una grave malformazione alle zampe posteriori che hanno resa necessaria una operazione chirurgica. Ad adottarla, poi, una delle veterinarie che la aveva curata, in una clinica del Vicentino".