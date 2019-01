Marghera: via ai lavori sulla viabilità tra via Fratelli Bandiera e via dell’Elettricità

Inizieranno lunedì 4 febbraio i lavori per favorire il collegamento tra via Fratelli Bandiera e via dell'Elettricità a Marghera, una serie di interventi per un costo complessivo di 3,2 milioni di euro.

In via Fratelli Bandiera si lavorerà nella controstrada da via Mezzacapo a via Durando per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale con relativa nuova illuminazione; altro percorso ciclopedonale nella controstrada da via Mezzacapo a via Rossarol. In via delle Macchine si procederà alla sistemazione della carreggiata stradale con nuovo percorso ciclopedonale e illuminazione, mentre all'incrocio con via Fratelli Bandiera è in programma la sistemazione dell’attraversamento ciclopedonale semaforizzato e il collegamento in sicurezza con il nuovo percorso ciclopedonale di via delle Macchine.

Altri interventi su via Fratelli Bandiera: messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto da via Rossarol a via Tommaseo, nuovo marciapiede e percorsi pedonali fronte attività commerciali (Lidl - Rigomma) fino a via Volta, sistemazione parcheggio tratto via Rossarol - Cantore, interventi di moderazione della velocità e sostituzione/inserimento barriere di sicurezza spartitraffico nel tratto da via Durando a via delle Macchine. Infine riasfaltatura della carreggiata stradale e impianti di videosorveglianza. In via della Pila è previsto il rifacimento di marciapiedi, carreggiata stradale e illuminazione; in via Volta, Galvani e Ghega la sistemazione della carreggiata stradale e illuminazione.

I lavori avranno una durata di 210 giorni, di conseguenza si prevede la chiusura dei cantieri per l'1 settembre 2019. Il progetto fa parte dell'accordo di programma per la riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra ministero per lo Sviluppo economico, Regione Veneto, Comune di Venezia e Autorità portuale. L'assessore competente è Francesca Zaccariotto.