Semafori, manto stradale e rotatorie: al via i cantieri per una via Porara sicura

Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione e miglioramento di via Porara e via Vetrego a Mirano. I lavori saranno a carico di Cav, e fanno seguito agli accordi presi al tavolo tecnico coordinato dalla Regione del Veneto.

Il via al cantiere in via Porara e Vetrego

I cantieri sono stati programmati dopo la Fiera di San Matteo, per non creare eccessivi disagi al traffico e saranno completati entro la prossima primavera. L'asse stradale, al termine delle attività, passerà in gestione alla città metropolitana di Venezia, così come previsto nell’accordo del 2007. Nello specifico, le attività interesseranno il tratto di via Porara tra la rotatoria con viale Venezia (SP 81) e quella con via Caltana (SP 30) e il tratto di via Vetrego, dall’incrocio con via Caltana alla rotatoria tra la SR 15 e la bretella di collegamento all’autostrada.

I lavori previsti

Il progetto prevede la riconfigurazione della carreggiata, il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica, un nuovo e moderno impianto di illuminazione e la ridefinizione e il miglioramento della pista ciclabile. Inoltre verranno realizzati due impianti semaforici in corrispondenza dell’incrocio con via Jacopo Da Bassano ed in corrispondenza dell’incrocio con la laterale ovest di via Vetrego (a sud dello scolo Zezenego), per consentire l’immissione in sicurezza dei veicoli su via Porara e via Vetrego. Si tratterà di semafori cosiddetti "intelligenti", che si attiveranno solo in presenza di auto in uscita dalle laterali, grazie a spire a induzione poste sotto il manto stradale. Infine verranno riconfigurate e messe in sicurezza le rotatorie già presenti: quella di viale Venezia sulla provinciale 81 e soprattutto quella sulla provinciale 30 tra via Porara, via Vetrego e via Caltana, teatro di numerosi incidenti per mancato rispetto della precedenza in ingresso.

Cantieri a traffico aperto

Il programma dei lavori e la cantierizzazione è stata studiata per limitare quanto possibile i disagi al traffico veicolare: sarà sempre assicurata la transitabilità di via Porara e via Vetrego nei due sensi di marcia, ad eccezione delle fasi più impattanti, previste comunque di notte o durante i fine settimana.