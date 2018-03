Canuto, la "Dama di mezzo": "Sapevo che non avrei mai preso un soldo da Perrella"

E' stata ribattezzata la "Dama di mezzo": si tratta della donna che non si scompone di fronte alle affermazioni dell'ex boss Nunzio Perrella di fronte alla rivelazione che i milioni di euro di cui si stava parlando erano della Camorra: "Dov'è il problema?", si chiedeva. Graziella Canuto ha affidato a una nota la propria verità, in cui chiede alle testate di rettificare alcuni elementi pubblicati. Il resto è stato tutto immortalato dall'inchiesta di Fanpage: "Non sono sposata né tantorneno convivo con il colonnello dei carabinieri - dichiara - non conoscevo l'asserita latitante, anche se credo che mi fosse stata presentata una volta. Certamente non l'ho mai ospitata presso la mia abitazione. Non è vero - conclude - che ho informato i miei avvocati delle trattative con il Perrella, così come non ho informato altre persone proprio perché ero certa che non avrei mai ricevuto del denaro.