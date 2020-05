Caos vaporetti Actv, Filt: «Gente a terra e assembramenti»

Code e assembramenti a piazzale Roma, sabato mattina 2 maggio. Linea 1 da Sant'Elena con 55 passeggeri a bordo al massimo e 20-30 persone che restano a terra. Idem sul traghetto Rialto-Ca' d'Oro e la linea 14 per Punta Sabbioni e isole: questa la situazione fotografata dal sindacato Filt Cgil. Calcolando che la prossima settimana, in base ai dati delle Camere di Commercio, altre 400 mila persone torneranno al lavoro, la situazione del trasporto pubblico metropolitano potrebbe rivelarsi esplosiva.

Tavolo

«Sul trasporto pubblico locale è urgente un tavolo per la riorganizzazione e rimodulazione dei servizi con tutti gli interessati», hanno scritto giovedì in una lettera inviata al prefetto le categorie Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Uil, Ugl Fna, Usb lavoro privato e Faisa Cisal, interpellando anche il presidente e il direttore Actv Avm, l'assessore regionale ai Trasporti, l'assessore comunale alle Partecipate e i segretari sindacali provinciali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alilaguna

Sabato mattina è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta sulla questione. «Un coordinamento che andava fatto ancora un mese e mezzo fa con il Comune - afferma - non si può più pensare di risolvere solo redistribuendo o rafforzando i mezzi nelle ore di punta. Occorre che il Comune faccia ricorso anche alle società private come Alilaguna e altre per mettere a disposizione le unità che servono per ripartire». Il prossimo lunedì, 4 maggio, sarà un banco di prova anche in questo senso per la città lagunare. La riorganizzazione già messa in atto qulche giorno fa da Actv rischia di non essere sufficiente ad affrontare la domanda di mobilità appena ci si riappresta, e senza scuole, a riprendere gradualmente le attività.