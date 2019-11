In tre danno fuoco ai capelli di un senzatetto, accertamenti in corso

È fuori pericolo, non ha subito lesioni, forse neppure ha avuto consapevolezza di quello che gli stava accadendo. Lui è un clochard, molto conosciuto a Chioggia. Due minorenni e un ragazzo maggiorenne lo hanno preso di mira, tra sabato e domenica, scherzando pesantemente e finendo per dare fuoco ai suoi capelli. Tutto è stato ripreso in un video e postato sui social. Da lì sono partiti gli accertamenti dei militari dell'Arma.

La vita in strada

Innanzitutto per verificare che al senzatetto non fosse successo niente. Nel video lui sembra non accorgersi di quello che gli sta accadendo e nemmeno cercare di difendersi. Nella città clodiense è molto conosciuto per le varie problematiche e perché, pur avendo una famiglia, preferisce rimanere in strada o cercare riparo nelle barche. A ottobre scorso rimase coinvolto in un incendio divampato in una imbarcazione, a causa di una candela. La capitaneria sta ancora indagando sul fatto, probabilmente di origine colposa.

Abuso della fragilità

Ma la vicenda delle scorse ore ha scosso la città. I carabinieri, pur non rilevando la presenza di reati, continuano a indagare e potrebbero valutare eventuali misure a carico dei responsabili. Oltre al fatto in sé, c'è un contesto di degrado, abuso della fragilità di una persona, con ridotta capacità di comprensione ed esposta al pubblico scherno, a tenere alta l'attenzione. E poteva andare peggio.