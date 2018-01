Spettacolo a Venezia e terraferma per il Capodanno: in centomila col naso all'insù

Il "Capodanno della sicurezza" è passato liscio, senza grossi disordini e molto partecipato sia a Venezia che Mestre. Decine di migliaia di persone (l'amministrazione veneziana parla di 100mila presenze) hanno festeggiato a partire dalla serata e oltre la mezzanotte tra laguna e terraferma. Il 31 dicembre i parcheggi erano esauriti a piazzale Roma già dal primo pomeriggio. In centro storico si è svolto lo spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco, quest'anno spostato più verso Castello, tra riva Ca' di Dio e riva San Biagio, con la folla distribuita su riva degli Schiavoni. Le misure per contrastare eventuali azioni di malintenzionati sono state ulteriormente innalzate, con oltre mille uomini schierati dal Comune.

Pienone a Venezia e Mestre

In piazza Ferretto a partire dalle 22.30 è andato in scena lo spettacolo di Radio PiterPan, con Marco Baxo e Lady Helen a presentare dal palco. Prima la musica e l'intrattenimento di dj Andy Mancuso, quindi la voce della cantante e conduttrice Luisa Corna e de Le Deva, dopodiché ancora dj set fino a notte inoltrata. Lo spettacolo in laguna non ha deluso: il Bacino di San Marco è stato illuminato dai giochi di luce dei fuochi d'artificio sparati da una chiatta all'altezza dell'imbarcadero dell'Arsenale. Commenta il sindaco Luigi Brugnaro: “Ringrazio tutti gli operatori, dai dipendenti del Comune e delle partecipate ai dirigenti, oltre al prefetto e tutte le forze dell’ordine che hanno lavorato la notte del 31 dicembre per garantire la piena sicurezza di cittadini e visitatori. Solo come macchina organizzativa comunale sono state impiegate 1.000 persone, cui vanno aggiunti gli agenti delle forze di polizia, che hanno operato fino all’alba". "Abbiamo registrato 80mila presenze a Venezia per vedere lo spettacolo pirotecnico davanti a Riva degli Schiavoni e almeno 20mila a Mestre in piazza Ferretto – ha proseguito - dove moltissime famiglie e giovani hanno atteso l’arrivo del nuovo anno in compagnia della musica. Record di presenze anche al Casinò di Venezia: 4.886 ingressi tra le due sedi. Numeri che non si registravano da anni".

Capodanno in massima sicurezza

Nei giorni scorsi sono state posizionate a Mestre oltre 60 fioriere e altre barriere per impedire possibili “invasioni” da parte di autoveicoli ed autocarri nella zona pedonale. L’appello ad un uso moderato dei botti è stato ascoltato: non sono stati registrati danni a monumenti né disagi particolari. A Venezia ha funzionato bene il sistema per la regolamentazione dei flussi in Riva degli Schiavoni. Per la prima volta sono stati lanciati alcuni botti sonori “di preavviso” con lo scopo di aiutare le persone a posizionarsi verso la zona di maggiore fruibilità dello spettacolo, decongestionando piazza San Marco. L’attività di safety è stata gestita con la creazione di corridoi e zone di sicurezza attraverso transennamenti e nastro segnaletico, supportati da cartellonistica verticale relativa alle vie di uscita ed esodo, come già sperimentato nel corso dell’ultimo Redentore. Attiva anche l’ordinanza “anti-vetro”, con la quale è stata vietata la vendita di alcolici in contenitori di vetro. In ogni caso erano in campo 7 coordinatori e 34 operatori “cacciabottiglie”, con il compito di raccogliere vetri da piazze, campi e campielli.

Veritas all'opera dall'alba

Particolare attenzione alla pulizia della città dopo l’evento: dalle 2.30 sono entrati in servizio a Venezia 3 coordinatori, 5 imbarcazioni e 63 netturbini di Veritas, cui si sono aggiunte, dalle 6, oltre 36 imbarcazioni e 106 operatori, mentre a Mestre sono stati impiegati 20 netturbini e 8 mezzi speciali. Nel pomeriggio è prevista la presenza aggiuntiva di 10 dipendenti. In totale, una squadra di 205 persone che nella notte hanno ripulito tutta la città per riconsegnarla completamente spazzata alle prime luci del nuovo anno.

Tutti gli operatori in campo

Dal punto di vista dei numeri, la polizia municipale, solo per la notte di San Silvestro, ha impiegato a Venezia 120 operatori, 2 dirigenti e 2 funzionari, mentre a Mestre 30 operatori e 2 funzionari. A questi 156 vanno aggiunti anche tutti gli agenti che fin dalla mattina del 31 hanno gestito l’enorme flusso di persone e mezzi in arrivo. Notte di lavoro anche per la protezione civile, con 2 funzionari e 24 volontari sul campo. A vegliare su cittadini e visitatori le unità del Suem e della Croce Verde per l’assistenza sanitaria: a Venezia 2 squadre appiedate, 2 in idroambulanza ed un presidio medico avanzato con 20 operatori, mentre a Mestre altre 2 squadre appiedate, 2 autoambulanze e 20 operatori al presidio medico avanzato. Vela ha contribuito alla gestione degli eventi schierando tra Venezia e Mestre 74 persone. Actv, in aggiunta ai servizi di navigazione normalmente previsti, ha integrato l’attività con 20 mezzi di rinforzo, per un totale di circa 150 dipendenti in servizio, mentre nell’automobilistico sono stati previsti 4 coordinatori e 35 autobus per gestire il deflusso. Parcheggi sia a Venezia che in terraferma esauriti già dalle prime ora della serata.

Iniziative l'1 gennaio

La mattina del primo gennaio, alle 11.15 al Lido, sulla spiaggia Blue Moon, va in scena la 38esima edizione degli auguri di Capodanno con il Gruppo amatoriale Ibernisti e il supporto dell'associazione Nucleo protezione civile Lido Venezia, in collaborazione con la Municipalità di Lido Pellestrina. Al bagno che inaugura il 2018 si accompagnano animazione per i bambini, musica e specialità culinarie servite calde in riva al mare. Alla Fenice invece, il tradizionale concerto di Capodanno trasmesso in diretta dalla Rai (nella seconda parte). Capitolo musei: a Venezia il giorno di Capodanno, così come è stato a Natale, dalle 11 alle 19, sono aperti Palazzo Ducale e il Museo Correr; dalle 11 alle 17, Ca' Pesaro, Museo del Vetro e Ca' Rezzonico, e inoltre il Centro culturale Candiani di Mestre con la mostra “Attorno al vetro”, dalle 16 alle 22.