Ultimo dell'anno a Venezia, sicurezza in centro storico: possibili sensi unici alternati

Continuano le mosse della polizia municipale di Venezia per garantire la totale sicurezza per cittadini e turisti in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno in laguna e terraferma. Dopo i divieti introdotti con un'ordinanza pre-natalizia e riguardanti il consumo di alcol e l'utilizzo di bottiglie di vetro su pubblica strada, il comandate Marco Agostini ha emanato una specifica ordinanza per tutelare la circolazione pedonale nel centro storico della città di San Marco.

Deviazioni e sensi unici alternati

Si tratta di misure di sicurezza adottate in virtù del notevole afflusso di persone previste per i festeggiamenti del nuovo anno, che si concretizzeranno nella fattispecie con lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Tra la sera del 31 dicembre e le prime ore dell'1 gennaio, quindi, gli agenti della polizia locale avranno facoltà di dirottare il traffico pedonale o di organizzarlo attraverso l'istituzione di sensi unici alternati. Provvedimenti per evitare i problemi derivanti dalla calca e che potrebbero essere nemici dell'incolumità dei presenti.

Le sanzioni

Agenti della Municipale e altri organi di polizia saranno incaricati oltre che di gestire il traffico anche di assicurare il rispetto delle norme previste. L'inosservanza degli obblighi comporterà l'elevazione di sanzioni tra i 25 e i 500 euro.