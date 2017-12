Capodanno 2018 alle porte, Actv e Trenitalia potenziano le corse in partenza da Venezia

Sarà un Capodanno diffuso tra Mestre e Venezia quello imminente, con un imponente viavai di residenti e turisti che dovranno fare giocoforza utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere i luoghi cardine dei festeggiamenti. Ecco perché al termine dello spettacolo pirotecnico che illuminerà l'intero Bacino di San Marco, Actv ha previsto il potenziamento dei servizi notturni di navigazione, per favorire il deflusso verso la terraferma e le isole.

Autobus e vaporetti

È quindi previsto un servizio di linea N, effettuato lungo l’itinerario Rialto-P.le Roma-Tronchetto-Giudecca-S. Zaccaria, a cui si aggiunge un servizio navetta San Zaccaria - Lido con frequenza di una corsa ogni 10 minuti sino al termine dello sfollamento. Saranno rinforzati anche i servizi per P.ta Sabbioni e il Notturno Laguna Nord, con unità navali a maggior capienza. Allo stesso modo, sono previste corse di autobus aggiuntive fino alla mezzanotte in direzione Venezia e Mestre Centro sulle principali linee urbane (2, 4L, 5, 6 e 7) e in senso contrario, dopo la mezzanotte. Anche in questo caso il servizio di sfollamento sarà commisurato all’afflusso destinato all’area urbana di Mestre/Marghera e alle principali direttrici dell’extraurbano (Mirano, Riviera del Brenta e Chioggia).

Parcheggi

Per si dovesse spostare in auto, con mezzi propri, i parcheggi di Piazzale Roma e il Park Costa di Mestre resteranno aperti h24, mentre il Park Candiani a Mestre prolungherà il suo orario fino alle 3. Ci sarà anche ampia disponibilità di posti (strisce blu) nei piazzali di Mestre: Da Verrazzano, S.M. dei Battuti, Einaudi, Ex Umberto I, Forte Marghera, Da Vinci; saranno gratuiti sia il 31 dicembre che l’1 gennaio.

Treni

Anche Trenitalia ha previsto un netto potenziamento di corse con partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia dopo la mezzanotte, in direzione della terraferma: