Feste e Capodanno, si stringono i controlli: a Venezia torna l'operazione "Onda zero"

Venezia si prepara al pienone delle Feste, quando, soprattutto a Capodanno, sarà interessata dall'afflusso di decine di migliaia di persone. Come in periodo estivo, venerdì il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha riportato d'attualità l'operazione "Onda zero" che era scattata nei mesi scorsi (si era conclusa il 29 ottobre scorso). In questi giorni, dunque, ma in particolar modo durante la notte di San Silvestro, saranno disposti controlli interforze lungo tutti i punti cruciali della viabilità acquea. Gli accertamenti saranno all'insegna della tolleranza zero, con pattuglie ben visibili in funzione di deterrente e con telelaser. Nei mesi estivi i risultati furono tangibili, dunque si è deciso di bissare l'esperienza. Coinvolti non solo gli uomini della polizia locale, ma anche carabinieri, capitaneria di porto, guardia di finanza e polizia.

Strade Sicure

Durante la riunione è stato ufficializzato ai presenti che la missione "Strade sicure", che ha visto i militari dell'Esercito pattugliare assieme alle altre forze dell'ordine i punti sensibili della città, sarà prorogata fino al 31 dicembre 2019. E' quanto ha stabilito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito mercoledì mattina al Viminale. Presente anche il ministro dell'Interno Marco Minniti. In tutto, a livello nazionale, sono 7.050 i militari interessati dalla missione, che in laguna e terraferma ha contribuito a tenere monitorato il territorio.

Controlli sui fuochi d'artificio

Da Ca' Corner venerdì è giunto anche l'input a incrementare il livello dei controlli per quanto riguarda l'utilizzo di fuochi d'artificio e petardi. Quest'ultimi durante l'ultimo dell'anno saranno vietati in tutto il territorio comunale. Allo stato non sono comunque state ravvisate irregolarità, il che costituisce un buon segno.