Capodanno in piazza a Portogruaro: in 4mila a salutare il nuovo anno in città

Per il quarto anno consecutivo, l'amministrazione comunale di Portogruaro ha deciso di organizzare il Capodanno in Piazza della Repubblica.

I dati

Anche questa volta la serata è stata un successo: oltre 4000 persone si sono riunite in Piazza per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Sul palco allestito nel centro cittadino si sono susseguiti il dj-set a cura del duo “War-Maz” e il concerto della band "Absolute five". La serata è andata in onda in diretta in una nota emittente locale. «Un successo - ha commentato Sergio Montico, il presidente della Pro Loco di Portogruaro, che ha organizzato l'evento insieme al Comune. - I dj, prima, e il gruppo, poi, sono stati fantastici. Il pubblico, composto da tante famiglie e tanti ragazzi, è rimasto in piazza fino alle 2.30. Un grande momento di condivisione per la nostra città, a dimostrazione che le manifestazioni pubbliche dedicate a tutti e ben pubblicizzate possono creare momenti di festa memorabili nella comunità". «Ci auguriamo che i cittadini in piazza e quelli che hanno potuto seguire la diretta in tv abbiano apprezzato ciò che abbiamo organizzato durante le festività natalizie, in particolare per la notte di Capodanno - ha dichiarato il Sindaco Maria Teresa Senatore. «Le attività che sono state organizzate sono indirizzate a tutte le fasce d'età, e per tutti i gusti. Molto importante anche il concerto di Capodanno organizzato quest'oggi al Teatro Russolo, insieme alla Fondazione Santa Cecilia. Un appuntamento tradizionale che non poteva mancare nel programma. Portogruaro è una città di cultura, di musica, di artigianato, di commercio: tante vocazioni, e tutte da valorizzare. Grande comunità, grande volontariato, ma soprattutto: tanti, tantissimi giovani, come quelli che si sono riuniti in piazza la scorsa notte, e che devono essere ascoltati perché sono il nostro futuro».