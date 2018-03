Caprioli in viaggio, a nuoto da Bibione a Lignano lungo il Tagliamento FOTO/VIDEO

Spettacolo naturale lungo la foce del fiume alpino Tagliamento: un gruppo di caprioli è stato fotografato nella giornata di lunedì mentre nuotava da Bibione verso Lignano Sabbiadoro (Udine). Circa una quarantina, in tutto, i caprioli avvistati. Hanno seguito il corso del fiume in cerca di cibo, giungendo fino alla costa dell’Alto Adriatico. Un territorio che come spiega Giosuè Cuccurullo, presidente del Comitato Riserva Naturale Foce del Tagliamento e autore delle immagini, vede una forte espansione numerica della specie.

Grande biodiversità

"Il fiume Tagliamento - spiega - lungo entrambe le sponde vede la vegetazione crescere secondo i ritmi della natura e ospitare una biodiversità ricca, che unisce la flora alpina alle piante mediterranee con grande armonia. Un territorio suggestivo, meta privilegiata per escursioni a piedi o in bicicletta, in cui è possibile ammirare differenti specie animali nel loro habitat".