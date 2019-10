Venditore abusivo si scaglia contro i carabinieri e li ferisce

Si scaglia contro i militari dell'Arma dei carabinieri e li ferisce. È successo sabato sera in riva degli Schiavoni, durante un controllo del territorio dei carabinieri della stazione di San Marco. Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo, K.K., cittadino senegalese 35enne, irregolare in Italia e senza fissa dimora, sorpreso a vendere borse contraffatte. Il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo, lanciandosi contro i militari che con difficoltà lo hanno bloccato e portato in caserma.

Attaccati e feriti

Ma sono dovuti ricorrere al rinforzo di una pattuglia intervenuta in soccorso. Dopo la colluttazione due carabinieri hanno riportato lesioni con prognosi di 5 e 3 giorni: contusioni, distorsioni, escoriazioni. Il pubblico ministero ha ordinato l'arresto del senegalese e il trasferimento a Santa Maria Maggiore in attesa di rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì.