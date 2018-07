I carabinieri parlano spagnolo: a Venezia pattugliamenti con i militari della guardia civil

Dopo la polizia cinese, ecco il personale in divisa proveniente dalla Spagna: anche quest'estate l’Arma dei carabinieri e la Guardia Civil, infatti, hanno concordato di impiegare i propri militari congiuntamente nelle località turistiche, sia italiane che spagnole, con elevata presenza dei rispettivi connazionali. Come già avvenuto negli anni scorsi, un militare iberico in questi giorni è impiegato a Venezia, affiancato dai carabinieri locali, con il compito prevalente di assistere i colleghi nelle ordinarie attività istituzionali di controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica, agevolando gli ospiti connazionali nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Collaborazioni internazionali

I militari della Guardia Civil saranno in servizio a Venezia e Milano dal 16 luglio all’11 agosto. L’obiettivo è di accorciare le distanze tra le law enforcement, rendendo gli scambi info/investigativi immediati e qualificati. "Solo fornendo risposte pronte - rileva il Comando compagnia di Venezia - è possibile aumentare la capacità di contrasto al crimine, perché le criticità del sistema sicurezza si affrontano solo con una diffusa e proattiva cooperazione di polizia sia interna che con i Paesi esteri".