Pattugliamenti in terraferma, due persone in carcere

Due persone sono state portate in carcere nei giorni scorsi su ordinanza del giudice. A Favaro i carabinieri hanno rintracciato la 37enne S.Z., già condannata e destinata ad una comunità di recupero per una serie di episodi di spaccio (e non solo) commessi nel 2018 a Caorle. La donna, però, non ha rispettato le regole della permanenza in comunità e così il giudice ha inasprito la misura a suo carico e ne ha decretato il trasferimento in carcere. I carabinieri l'hanno bloccata a Favaro e portata al penitenziario della Giudecca, dove dovrà scontare una pena residua di tre anni e mezzo.

Intervento simile a Spinea, dove i militari dell'Arma hanno arrestato invece D.D., di 61 anni, domiciliato a Trento: a suo carico c'era una condanna definitiva per reati fiscali commessi in quella provincia nel 2012. Anche lui è stato portato in carcere.