Resta in carcere a Venezia l'uomo accusato dell'omicidio della moglie a Borgonovo

Abdelkrim Foukahi rimane rinchiuso nel carcere di Venezia: lo ha stabilito il gip (scrive IlPiacenza) in seguito all'interrogatorio di garanzia avvenuto la mattina dell'11 maggio. L'uomo, 41 anni marocchino con precedenti per rapina, è accusato di omicidio volontario: avrebbe ucciso la moglie, la 45enne Damia El Assali, nella loro abitazione di Borgonovo (Piacenza). A trovare il corpo della donna sono stati, l'8 maggio, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'uomo è difeso dall'avvocato Matilde Pasquon (foro di Venezia) e da Roberto Ferroni (foro di Piacenza). Durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, avrebbe pianto e chiesto dei figli. Ora la procura di Venezia manderà gli atti a quella di Piacenza e il pm titolare delle indagini, Emilio Pisante, chiederà di nuovo al gip la convalida del fermo.

L'omicidio

Foukahi era scappato con i due figli piccoli ma in serata era stato bloccato dalla polizia stradale in un autogrill di Calstorta, sull'A4, in provincia di Treviso. Damia, da quanto emerge dall'autopsia, sarebbe stata colpita con diverse coltellate al collo ma solo una sarebbe stata quella fatale, alla gola. La 45enne marocchina sarebbe quindi morta dissanguata in cucina dove poi è stata trovata. Foukahi, disoccupato e con alcuni precedenti per rapina, avrebe rifiutato negli ultimi tempi due lavori. Damia invece, amata e piena di amiche, «era una gran lavoratrice, una brava mamma sempre sorridente e disponibile», hanno detto le decine di persone che saputo cosa le era accaduto, si sono radunate nei pressi dell'abitazione. Damia in Marocco ha una terza figlia 22enne che studia all'università. I due figli di due e 4 anni sono stati affidati alla famiglia della vittima.