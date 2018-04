Affluenza record a Ca' Foscari: "Essere al fianco degli studenti e con le aziende"

Decima edizione del più importante evento di recruiting di Ateneo dedicato al mondo della finanza: il Career Day Finance&Consulting.

La presentazione giovedì al campus economico di San Giobbe, con la Lectio Magistralis “La finanza nel XXI secolo” di Stephen Schaefer. Sono 28 le aziende che quest’anno hanno aderito alla manifestazione, tra le più importanti del settore creditizio, finanziario, amministrativo gestionale, assicurativo e della consulenza direzionale: un numero record, più che raddoppiato rispetto alla prima edizione, e che supera anche quello già significativo dell’edizione 2017, confermando il successo di una formula ormai consolidata e l’apprezzamento per il profilo economico dei laureati di Ca’ Foscari.

"Nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro premia di più la specializzazione per settore - spiega la referente dell'Università, Barbara Benedetti -. Per questo abbiamo deciso di organizzare vari eventi, ognuno dedicato a un ramo specifico, quello culturale piuttosto che quello dedicato alla ristorazione, o al design. Vediamo che in questo modo il matching fra aziende e profili in uscita dall'Università, funziona meglio".