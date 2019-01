La guerra degli ospedali per il personale, Ulss3: «Si rischia la chiusura di servizi»

Una carenza di personale preoccupante. Il bilancio, dati alla mano, tracciato da Ulss3 Serenissima sulla situazione del personale sanitario, lascerebbe intravedere addirittura il pericolo di chiusura di certi servizi. «A fronte degli incarichi da coprire, già autorizzati dalla Regione, che a fine 2018 sono 432, tra specialisti, infermieri, e operatori sanitari, gli incarichi che gli ospedali sono riusciti ad assegnare sono all'incirca un quarto - spiega il direttore dell'Ulss3 Serenissima Giuseppe Dal Ben -. Continuiamo a non riuscire a soddisfare le autorizzazioni, pur facendo ricorso a incarichi libero professionali o reclutamenti attraverso agenzie private, come previsto dalla legge». Insomma, ricorda Dal Ben, «mentre una volta la guerra avveniva tra medici per un incarico in un ospedale, ora la guerra è tra gli ospedali, che cercano di aggiudicarsi le figure professionali di cui necessitano».

Reclutamento

A monte del reclutamento di personale ci sono le cessazioni. Quando un incarico cessa c’è una richiesta trimestrale alla Regione Veneto di autorizzazione per la copertura dei posti. Questa viene valutata, secondo l'ordinaria procedura, e si mette in moto una ricerca dei profili anche nelle graduatorie di altre aziende, per un mese, o in altri territori, per 60 giorni. In questi giorni una richiesta di personale alla Ulss veneziana è addirittura pervenuta da Trapani, a dimostrazione del fatto che la carenza di mansioni specialistiche da nord a sud riguarda tutte le regioni.

I numeri

Le autorizzazioni soddisfatte, dei 432 posti da coprire, sono state 106 a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato, e altre 32 sono in corso di assegnazione. Restano a oggi 279 autorizzazioni. Mancano in particolare specialisti di cure palliative, ortopedici, radiologi, chirurghi, cardiologi, ginecologi, pediatri e operatori sanitari. Per il resto si affidano incarichi a liberi professionisti, con una procedura di assegnazione molto rapida, prevista e autorizzata dalla Regione Veneto, che consente di risolvere nel giro di una decina di giorni. Nell'Ulss 3 le esternalizzazioni attualmente riguardano circa 40 incarichi.

Concorsi

In Veneto è Azienda Zero a predisporre concorsi per assegnare i posti vacanti. Così come è stato fatto a ottobre scorso. Il problema è che questi concorsi rimangono deserti, mentre quando generano delle graduatorie queste vengono bruciate molto facilmente, perché uno dopo l'altro i candidati non si presentano rinunciando all'incarico, magari perché hanno deciso di andare a lavorare altrove, o all'estero.

Infermieri

Il discorso delle graduatorie vale ancora di più nel caso degli infermieri e operatori sanitari. Il concorso del 2017 ha generato una graduatoria con 788 idonei, ma la graduatoria si è esaurita subito, poiché circa metà hanno rifiutato il lavoro qui e sono andati a lavorare altrove.

Quota 100

Nell'Ulss3 la richiesta per l'uscita dal lavoro con quota 100 potrebbe riguardare 200 persone. Ma a oggi risultano poche richieste. E se acquisissero il diritto al pensionamento a seguito di richiesta, questa partirebbe comunque fra 6 mesi.

Programmazione

«Il nodo centrale resta la programmazione - afferma il direttore Dal Ben -. Università ancora a numero chiuso, scuole di specializzazione senza accesso diretto alle corsie degli ospedali, basso numero di laureati. Sono tutte questioni su cui è necessario mettere mano. Nutriamo per questo la speranza che con l'autonomia regionale si possa arrivare a una soluzione di queste criticità. Il rischio - ricorda Dal Ben - è che si arrivi a chiudere dei servizi. Manca un buon 5,5-10 per cento di medici e infermieri. Una volta era l'ospedale che selezionava il professionista e la guerra era tra i medici. Oggi è il contrario. Le aziende si contendono il poco personale disponibile».