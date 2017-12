Nessun miracolo: la piccola Carlotta non ce l'ha fatta. Fiesso d'Artico in lutto

La piccola Carlotta non c'è più, è spirata in un letto d'ospedale nelle prime ore di sabato mattina. Tutta Fiesso d'Artico si è subito stretta attorno ai genitori della bambina di 9 anni che oramai da mesi si trovava ricoverata a Padova dopo aver contratto la Seu, sintrome emolitico-uremica. Gli sforzi dei sanitari non sono stati sufficienti.

Lutto a Fiesso

Il cordoglio, come riportano i quotidiani locali, è giunto anche dal sindaco del paese, Andrea Martellato, ma soprattutto da centinaia di persone che hanno sperato fino all'ultimo in un miracolo.

I funerali

Carlotta Trevisan avrebbe accusato i primi problemi dopo aver trascorso una settimana di vacanza in un campo scuola parrocchiale a Laggio di Cadore la scorsa estate. A quel punto i genitori portarono la piccola al pronto soccorso di Dolo, da dove venne trasferita all'ospedale di Padova. Il quadro clinico era peggiorato e si rendevano necessarie cure specialistiche. A distanza di mesi il tragico epilogo: i funerali si terranno nella chiesa di Fiesso d'Artico mercoledì 3 gennaio alle 15.