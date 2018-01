Parte il Carnevale veneziano, spettacolo a Cannaregio. Invasione di turisti, calli intasate

È il fine settimana che segna l'apertura dei festeggiamenti del Carnevale: ad aprire le danze è la splendida festa veneziana sull'acqua, cui farà seguito, domenica mattina, il tradizionale corteo acqueo in Canal Grande. Sabato sera, a partire dalle 18, il Rio di Cannaregio si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo che ogni anno incanta migliaia di spettatori.

In tanti rimasti tagliati fuori

Lo spettacolo è stato splendido, con luci e colori che si sono stagliati sull'acqua del rio di Cannaregio. Peccato che siano stati in migliaia a non poterlo vedere: troppo l'afflusso di persone desiderose di assistere all'inaugurazione del Carnevale sull'acqua in centro storico, tanto che alle 17 già la zona del ponte delle Guglie era off limits (il ponte è stato oscurato per far sì che la gente non si fermasse sopra). Si è creato un "tappo umano" che non ha permesso a tanti di raggiungere le rive da cui assistere allo spettacolo. Dopodiché, una volta raggiunte le 11mila presenze, come disposto dalla Prefettura, l'area è stata interdetta.

Numero chiuso

Per motivi di sicurezza è stato imposto il "numero chiuso" solo per le aree che riguardavano lo spettacolo, cui è stato dato il "la" dal sindaco Luigi Brugnaro, per l'occasione travestito da Batman, ricordando i fotomontaggi ironici che si chiedevano se con l'accensione del faro Ramses II fosse arrivato Batman in città. Problemi anche per il deflusso, tra coloro che sono rimasti imbottigliati prima dello show e quelli che volevano allontanarsi dalle rive prima che giungessero gli spettatori dello spettacolo delle 20. Lista di Spagna è diventata un lungo serpentone di gente, come ogni anno del resto. A presidiare la situazione polizia locale, carabinieri, protezione civile, steward di Vela, 118, vigili del fuoco, polizia di Stato, guardia di finanza.



Foto dal profilo twitter "Brugnaro sindaco"

Un "circo" sull'acqua

Tra i quadri scenici che hanno sfilato lungo il Rio di Cannaregio si sono potuti ammirare quello degli sputafuoco, degli animali del circo come la giraffa, il leone e l’elefante alti tra i 5 e i 7 metri trasportati a bordo di tre imbarcazioni. Il carrozzone delle meraviglie, con l’effige del circo sempre a bordo di un mototopo da lavoro verrà idealmente trainato su e giù per il Rio di Cannaregio da tre cavalli gonfiabili e luminosi. E poi, ancora, una ragazza che dal tetto del carrozzone resterà sospesa sul canale esibendosi con evoluzioni tra cielo ed acqua e un gioco di luci. E infine, il colpo di scena finale: il funambolo Sandro Sassi ha attraversato da una parte all’altra il canale camminando in equilibrio su un cavo sospeso nel vuoto. «È stata una partenza del Carnevale all'altezza delle tradizioni e anche con la capacità di offrire sempre nuove suggestioni nella magica cornice del Rio di Cannaregio - ha dichiarato Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela, la società che organizza il Carnevale - . Il gradimento dello spettacolo da parte del pubblico ci conferma che la strada sulla quale stiamo lavorando da anni è quella giusta».