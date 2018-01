Carnevale al via, focus su sicurezza: possibili limitazioni al traffico veicolare e pedonale

Tempo di Carnevale, tempo di ordinanze per regolare il traffico a Venezia. Sia esso pedonale o veicolare. Come per le ricorrenze del Capodanno, anche per la kermesse che prenderà ufficialmente il via sabato con la Festa veneziana sull'acqua saranno previste delle limitazioni imposte dalla polizia municipale di Venezia, per garantire lo svolgimento in totale sicurezza dei numerosi eventi che animeranno la laguna.

Restrizioni per le automobili

Nella fattispecie, il comandante Marco Agostini ha spiegato che dal 27 gennaio al 13 febbraio la Municipale avrà la facoltà di istituire il divieto di transito o di accesso per tutti i veicoli in Rampa Santa Chiara e Piazzale Roma. Saranno esentate dal divieto le automobili dei residenti nel centro storico di Venezia e nell'Estuario con posto auto nelle autorimesse, i veicoli in possesso di prenotazione online per il parcheggio al garage comunale di Piazzale Roma, al garage San Marco e agli altri garage del Piazzale, nonché i mezzi che devono accedere alla zona portuale di San Basilio e le macchine di persone addette ai servizi pubblici essenziali e del soccorso pubblico di emergenza. La stessa ordinanza autorizza gli agenti in servizio a istituire, sempre nel medesimo periodo, la deviazione obbligatoria delle auto private dal Ponte della Libertà alla rampa discendente verso l'isola nuova del Tronchetto.

Deviazioni al flusso pedonale

Stando al traffico pedonale, invece, in caso di afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della viabilità, il personale della Municipale potrà dirottare il traffico pedonale, istituire sensi unici e temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, dove necessario, le aree interdette.