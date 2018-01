Dopo la calca di Cannaregio l'attenzione si sposta su San Marco: "voli" anticipati di un'ora

"Stiamo pensando a misure 'significative'". Le descrive così il prefetto di Venezia, Carlo Boffi, le contromosse della macchina della sicurezza in vista dell'apertura degli eventi in area marciana del Carnevale 2018. Sabato, infatti, si sono registrati pesanti disagi a Cannaregio, dove il tradizionale spettacolo nel rio è stato ammirato da 11mila persone, ma molte altre sono rimaste fuori. Con il decreto Minniti la norma prevede che debba essere istituito un numero chiuso per spettacoli di questo tipo, e così sarà anche per il volo dell'Angelo e il volo dell'Aquila. Il risultato è che la viabilità pedonale in lista di Spagna a lungo è stata completamente bloccata, sia verso le 17.30, sia in occasione del deflusso, quando gli spettatori dello show delle 18 hanno lasciato le rive e già in molti si stavano accalcando per assistere allo spettacolo delle 20. C'è chi ci ha messo un'ora e mezza per raggiungere piazzale Roma dal ponte delle Guglie.

L'attenzione si sposta su San Marco

Qualcosa non ha funzionato, ma c'è anche la difficoltà di tradurre in maniera concreta i dettami del decreto Minniti (concepito per eventi "puntuali", come un concerto) in una città unica al mondo e per un contenitore di eventi "diffuso" come il Carnevale di Venezia. Ora l'attenzione si sposta sugli eventi in area marciana, che sarà letteralmente presa d'assalto, come ogni anno, in occasione del volo dell'Angelo e il volo dell'Aquila.

Voli anticipati e show diffusi

A differenza del 2017, però, a San Marco potranno entrare al massimo tra le 20 e le 25mila persone. Praticamente la metà rispetto al passato. Per evitare calca eccessiva con ogni probabilità si anticiperanno gli eventi di un'ora (quindi l'inizio dovrebbe essere fissato alle 11) e si organizzeranno spettacoli in linea con il tema del Carnevale 2018, il circo, in varie zone del centro storico, in modo da catalizzare su più punti l'attenzione dei visitatori. Chi non riuscirà ad assistere al clou della giornata, quindi, potrebbe tornarsene in terraferma comunque non a bocca asciutta.