"Carnevale, bilancio ottimo. Renzo Rosso nel volo dell'Aquila saprà sorprenderci" VIDEO

Le ultimissime dalla laguna, dove domenica il Volo dal campanile dell'Angelo, Elisa Costantini, ha aperto ufficialmente le danze.

"Il Carnevale sta andando molto bene - commenta Marco Maccapani, direttore artistico del Carnevale di Venezia 2018 -. Il volo dell'Angelo è stato il collaudo dell'evento, anche per quanto riguarda i problemi legati alla sicurezza, ma tutto è andato bene, la piazza era gremita, il flusso di visitatori era fluido. Non posso che aspettarmi che proseguirà altrettanto pisitivamente nei prossimi giorni, fino a domenica 11, quando avremo il volo dell'Aquila con Renzo Rosso, che si preannuncia come una sorpresa, in quanto sarà diverso da tutti gli altri.."