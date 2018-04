E' la stessa città? Su Google le cartoline storiche di Venezia del Touring Club | FOTO

La magia di Venezia a portata di click. Ammirare dal vivo i tesori del capoluogo lagunare non avrà mai paragoni, ma ora la tecnologia permette di immergersi nell'atmosfera cittadina anche comodamente seduti in poltrona: Touring Club Italiano, in collaborazione con Musicart e Google, portano sulla piattaforma artsandculture.google.com un archivio composto da migliaia di cartoline storiche, di cui oltre 5mila debuttano online lunedì 9 aprile. Non potevano mancare vedute della basilica di San Marco e del Ponte dei sospiri, così come Palazzo Ducale e altri luoghi simbolo di Venezia. Attraverso la piattaforma c'è la possibilità di visitare in 3d alcuni padiglioni della Biennale d'Arte contemporanea e di navigare in alcuni quadri famosi che ritraggono vedute lagunari.

Migliaia di immagini

Naturalmente c'è spazio per tutti: dai monumenti iconici, come il Colosseo, il Duomo di Milano, le rovine della Valle dei Templi, Paestum e Ostia Antica, alle meraviglie naturali, al mare e al Teatro antico di Taormina. In questo modo è possibile riscoprire come i turisti di tutto il mondo abbiano visto e condiviso le destinazioni culturali più note, prima ancora che fosse inventata la condivisione digitale. Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia, le loro stazioni e incroci sono quasi irriconoscibili senza il brulicare di persone o dei mezzi del giorno d’oggi. La collezione di cartoline, che debutta online su artsandculture.google.com, risale ai primi del ‘900, quando la Rivista Mensile del Touring Club Italiano invitò gli associati a inviare cartoline dai loro viaggi. La collezione copre un arco di tempo che va dal primo decennio del ‘900 ai primi anni ‘70.