Casa Nazareth e Comune: i minori in difficoltà hanno ora un nuovo rifugio a Marghera

I minori in difficoltà a Marghera avranno un nuovo spazio. La giunta comunale, su proposta della vicesindaco, Luciana Colle, di concerto con l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha approvato gli indirizzi per la stipula di un contratto di comodato gratuito per tre anni dell’immobile di proprietà comunale, sito in Via Beccaria, all’associazione Volontari del Fanciullo Onlus, all’interno del progetto Casa Nazareth.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dimensione serena

"L'associazione Casa Nazareth di Venezia è una realtà che a Spinea e Chirignago già svolge un importante servizio per i bambini - spiega Venturini -, creando degli spazi di serenità e armonia durante i pomeriggi nei doposcuola, o verso l'ora di cena. Grazie all'impegno di tanti volontari, in collaborazione con i servizi sociali comunali, i bambini possono trascorrere dei momenti di condivisione e di gioco in un contesto straordinario. Per questo motivo abbiamo ritenuto di predisporre un protocollo di collaborazione sulla base del quale, nello spazio di via Beccaria, verranno ospitati una decina di bambini ogni pomeriggio per attività di doposcuola, gioco e divertimento, i quali troveranno una dimensione domestica serena che possa aiutarli nella crescita.”

'Uso sociale degli immobili'

“L'amministrazione comunale – commenta la vicesindaco Colle - è sempre pronta a recuperare tutti gli spazi disponibili e poterli destinare ad attività sociali: un impegno che stiamo portando avanti con l’obiettivo di essere sempre vicini alle persone che vivono momenti di difficoltà e per esprimere, con gesti concreti, il nostro plauso a tutte le associazioni di volontariato che si impegnano per dare sostegno ai più bisognosi che meritano di avere l'adeguato rilievo sul nostro territorio."

Casa Nazareth

Il progetto dell’associazione Volontari del Fanciullo progetto “Casa Nazareth” si pone come obiettivo quello di sostenere quei minori che soffrono di solitudine, isolamento, abbandono, carenze psico-affettive, o che vivono in situazioni familiari conflittuali. Spesso tali difficoltà bloccano le potenzialità evolutive, sia del minore che della famiglia di appartenenza. L'associazione Volontari del Fanciullo svolge, gratuitamente, un ruolo di intervento diretto nei confronti di bambini e ragazzi, avvalendosi di volontari che hanno avuto una accurata formazione in ambito umano e psicopedagogico.

Inizio a maggio

Il progetto inizierà a maggio con l’accoglienza pomeridiana (per 5 pomeriggi a settimana dal lunedì al venerdì, con eventuali attività nei weekend quando programmate) di circa 10 bambini in età compresa tra i 3 e gli 8 anni. “Ringrazio il Comune di Venezia – commenta la presidente dell'associazione Volontari del Fanciullo, Baldan Nadi - perché si è dimostrato sensibile ai problemi dell'infanzia. Questa nuova Casa Nazareth permetterà alla nostra associazione di offrire il suo servizio anche ai bambini del territorio di Marghera. Saremo così felici di poter aiutare un numero maggiore di bambini, viste le numerose richieste”.