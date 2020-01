Ex conterie Murano, 46 case pubbliche in consegna

Alle ex Conterie di Murano, area da tempo oggetto di un progetto di riqualificazione, 36 alloggi Erp di diversa tipologia (10 con 1 camera, 18 con 2 camere e 8 con 3) di proprietà del Comune, assieme ad ulteriori 10 dell’Ater, saranno assegnati a breve. Altri 16 saranno ultimati nei prossimi mesi. Oggi, mercoledì 23 gennaio, la vicesindaco Luciana Colle e l’assessore Simone Venturini hanno fatto un sopralluogo in zona per verificarne lo stato. La graduatoria provvisoria del bando per giovani coppie uscirà infatti all'inizio di febbraio e quella definitiva a primavera, una volta scaduti i termini di legge per la presentazione di eventuali ricorsi.

La piazzetta

«Le case pubbliche in questione saranno destinate a social housing», ha detto Venturini. I tecnici hanno illustrato l’intervento in atto, che comprende l’edificazione di nuovi blocchi edilizi, con appartamenti mini, bicamere e tricamere, ma anche il recupero del capannone esistente, vincolato dalla Sovrintendenza, da cui, oltre alle abitazioni, sarà ricavata una piazzetta coperta. «Alcuni spazi saranno assegnati al Museo del Vetro per il suo ampliamento e altri ancora a giovani artigiani - ha aggiunto Venturini - Alla fine quest’area di Murano potrà tornare a essere fruibile e vissuta, anche grazie alle calli di passaggio, che collegano il nuovo quartiere col resto del tessuto urbano». «Il complesso delle Conterie è una parte di Murano molto importante e con la sua riqualificazione e rivitalizzazione speriamo che anche questo pezzo dell’isola, con le giovani coppie e le persone che vi abitano e vi lavorano, sia di buon auspicio per una rinascita di Murano».