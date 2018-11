Giornata contro la violenza sulle donne, le caserme dei carabinieri si colorano d'arancione

Le caserme si colorano di arancione. Nell’ambito delle iniziative per la “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, prevista per domenica, il Comando provinciale carabinieri di Venezia e le Compagnie di Mestre, San Donà di Piave e Portogruaro, in collaborazione con “Soroptimist International club”, illumineranno le facciate delle caserme anche quest'anno. Continua così il rapporto di collaborazione instauratosi a seguito della realizzazione delle tre stanze dedicate alle “audizioni delle donne vittime di violenza” (“Una stanza tutta per sé)

È stato istituito inoltre uno stand, nelle giornate del 24 e 25 novembre al centro Commerciale “Nave de Vero”, con la presenza di militari donna, per pubblicizzare maggiormente le iniziative intraprese dall’Arma nella provincia per il contrasto al fenomeno in questione attraverso la realizzazione delle citate “stanze di audizione” e la partecipazione di propri qualificati rappresentanti nell’ambito di specifici consessi.

Nel 2018 sono state decine le donne accolte nelle predette stanze, le cui storie sono state seguite con particolare attenzione. Tuttavia, i fatti collegati al fenomeno sono sempre numerosi ed in alcuni casi hanno raggiunto epiloghi tragici. "Ecco perché l’Arma dei carabinieri invita qualsiasi donna che vive una situazione di disagio, sia nel contesto familiare o affettivo ma anche in quello lavorativo, ad avvicinarsi alla stazione dei carabinieri, sicura di trovare personale pronto ad ascoltare con la dovuta sensibilità la loro condizione di difficoltà e che la accompagnerà durante tutto il percorso".