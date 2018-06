Casoni in fiamme nella notte a Sottomarina: cause al vaglio, non si esclude il dolo

Casoni in fiamme a Sottomarina. Sono durate due ore le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Cavarzere e Mestre intervenuti lunedì sera in viale Mediterraneo per spegnere l'incendio che stava interessando due capanne rurali, ora adibite a ricovero di materiale da pesca. È successo attorno alle 22, impegnati sul posto dodici pompieri e tre automezzi.

Non si esclude il dolo

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause che hanno portato all'incendio: allo stato attuale non sarebbe possibile escludere l'eventuale dolosità del gesto. Indagini in corso da parte dei carabinieri locali. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo la mezzanotte.