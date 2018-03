Lo scheletro deve raggiungere la mostra, ma la cassa finisce dritta in Canal Grande | FOTO

All'improvviso per qualche motivo la cassa finisce in acqua con il suo contenuto piuttosto insolito: uno scheletro. Intervento decisamente fuori dal comune martedì pomeriggio per i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per riportare in superficie un contenitore che, a quanto pare, sarebbe stato destinato a una mostra prevista in una delle sedi espositive lagunari. L'intervento in Canal Grande più o meno all'altezza del museo della Collezione Peggy Guggenheim (che non era destinataria della "spedizione"). Le operazioni sono iniziate verso le 14.30 e si sono concluse pochi minuti dopo le 16, con il recupero di quanto finito in acqua.