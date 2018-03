Parti di scheletro ancora in fondo al Canal Grande: "Il corpo della mostra è incompleto"

Un pezzo del piede e un pezzo di braccio in fondo al Canal Grande: è stato eseguito mercoledì mattina l'accertamento del medico legale Antonello Cirnelli sullo scheletro diretto alla mostra "Venice Secrets. Crime & Justice" in via di allestimento a Palazzo Zaguri finito in acqua durante il suo trasporto martedì pomeriggio: a essere disperso è stato un corpo posizionato all'interno di una "cheba" antica, una tipica gabbia veneziana.

Lo scheletro non è completo

Dopo il recupero da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, ci si è accorti che lo scheletro non era più completo: l'acqua era penetrata nello spesso strato di cellophane che contraddistingueva il trasporto, "gonfiandolo". A quel punto sarebbero fuoriuscite delle parti di scheletro che ora sono da recuperare.

Si valutano ulteriori immersioni

Il corpo ha un valore inferiore a 50mila euro, ma pur sempre di alcune decine di migliaia di euro. I responsabili dell'esposizione, che inaugurerà nei prossimi giorni e concentrerà l'attenzione sulla "giustizia e la tortura ai tempi della Serenissima", stanno valutando il da farsi per cercare di ritornare in possesso di quanto ancora giace sott'acqua.